Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 3 по 7 декабря погодные условия в стране будут нестабильными, местами выпадут дожди, в горных районах ожидается снег, осадки местами б

По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 3 по 7 декабря погодные условия в стране будут нестабильными, местами выпадут дожди, в горных районах ожидается снег, осадки местами будут интенсивными.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

"Учитывая погодные условия, ГДП просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, в частности, обеспечить соответствие шин сезону, правильно оценивать метеорологические условия во время движения и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в заявлении.