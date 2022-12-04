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Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция обратилась к водителям По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 3 по 7 декабря погодные условия в стране будут нестабильными, местами выпадут дожди, в горных районах ожидается снег, осадки местами б
Внутренняя политика
4 декабря 2022 г. 11:43
Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 3 по 7 декабря погодные условия в стране будут нестабильными, местами выпадут дожди, в горных районах ожидается снег, осадки местами будут интенсивными.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

"Учитывая погодные условия, ГДП просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, в частности, обеспечить соответствие шин сезону, правильно оценивать метеорологические условия во время движения и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в заявлении.

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