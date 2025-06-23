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Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС

Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС
Внутренняя политика
23 июня 2025 г. 13:00
Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС

Ряд государственных учреждений подготовит план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, Государственное агентство по туризму должно в течение месяца представить в Кабинет министров свои предложения по плану мероприятий, согласовав их с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством финансов, специальным представительством президента в Шушинском районе, Управлением государственного заповедника города Шуша и другими соответствующими государственными органами.

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Версия на английском языке Azerbaijani state bodies to make proposals over declaration of Shusha ECO tourism capital
Версия на азербайджанском языке Bir sıra dövlət qurumları Şuşanın ECO-nun turizm paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq

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