Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС

Госструктуры подготовят план мероприятий в рамках объявления города Шуша туристической столицей ОЭС

Ряд государственных учреждений подготовит план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, Государственное агентство по туризму должно в течение месяца представить в Кабинет министров свои предложения по плану мероприятий, согласовав их с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством финансов, специальным представительством президента в Шушинском районе, Управлением государственного заповедника города Шуша и другими соответствующими государственными органами.