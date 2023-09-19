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Госслужба: Органы ИВ рассмотрят вопрос о статусе шехида для погибших сегодня гражданских строителей в Карабахе

Госслужба: Органы ИВ рассмотрят вопрос о статусе шехида для погибших сегодня гражданских строителей в Карабахе Поскольку погибшие сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и электромонтажного предприятия являются гражданскими лицами, вопрос о предоставлении им статуса шехида будет рассмотрен органами исполнительной власти районов, в ко
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 11:39
Госслужба: Органы ИВ рассмотрят вопрос о статусе шехида для погибших сегодня гражданских строителей в Карабахе

Погибшие сегодня сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и электромонтажного предприятия являются гражданскими лицами, поэтому вопрос о предоставлении им статуса шехида будет рассмотрен органами исполнительной власти районов, в которых они зарегистрированы.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву Пярвиз Садраддинов.

Напомним, 19 сентября 2023 года около 03:45 на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша транспортное средство марки Shacman Howo, в котором находились сотрудники ГААДА, подорвалось на противотанковой мине, заложенной армянской диверсионной группой. В результате совершенного теракта погибли двое гражданских.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "AAYDA və Elektrikquraşdırma Müəssisəsinin həlak olan əməkdaşlarına şəhidlik statusunun verilməsi məsələsinə baxılacaq"

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