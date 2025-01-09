В 2024 году 249 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности

В прошлом году 249 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана были привлечены к ответственности за нарушение законодательства.

В прошлом году 249 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана были привлечены к ответственности за нарушение законодательства.

Как сообщили Report в ведомстве, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева об утверждении "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", с мая 2023 года Госслужба продолжает комплексные меры по борьбе с коррупцией, повышению прозрачности и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Так, в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были проведены служебные проверки, по итогам которых в 2023 году приняты меры дисциплинарного взыскания и организационно-штатные меры в отношении 78 сотрудников, а в прошлом году - в отношении 249. В том числе 13 сотрудников были уволены с негативной мотивировкой.

Материалы в отношении 22 человек по 15 фактам в 2023 году и 95 человек по 51 факту в 2024 году направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для принятия процессуального решения.

Отметим, согласно указу главы государства от 2023, итоговое медобследование призывников, в отношении которых принято решение по 4 категориям годности, с июля 2024 осуществляется Агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда и соцзащиты.

Электронный обмен информацией между ведомствами дает положительные результаты в предотвращении коррупции, обеспечении объективности и повышении прозрачности.

Кроме того, внесены изменения в законодательные акты, регулирующие призыв граждан на срочную военную службу, а также в уголовный, административный и миграционный кодексы.