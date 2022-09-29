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Госслужба провела мониторинг исторических памятников в Баку, предупрежден ряд владельцев объектов

Госслужба провела мониторинг исторических памятников в Баку, предупрежден ряд владельцев объектов По результатам мониторинга, проведенного с целью предотвращения и устранения последствий незаконного вмешательства в архитектурный стиль исторических памятников в городе Баку, незаконных случаев, допущенных в связи с проведением ремонтно-реставрационных р
Внутренняя политика
29 сентября 2022 г. 22:58
Госслужба провела мониторинг исторических памятников в Баку, предупрежден ряд владельцев объектов

По результатам мониторинга, проведенного с целью предотвращения и устранения последствий незаконного вмешательства в исторические памятники в городе Баку, незаконных случаев, допущенных в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ, составлено 26 протоколов, а также предупреждено большое число владельцев объектов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в соответствии с поручением министра Анара Керимова с первого сентября продолжается оперативный мониторинг. Очередными мероприятиями в данном направлении были охвачены исторические и архитектурные памятники, расположенные на проспекте Азербайджан в Ясамальском районе города Баку.

"Вновь заявляем, что за исключением Государственной службы, никакое другое учреждение не имеет полномочий проводить какие-либо ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры, разрешать размещение на них рекламы и других табличек.

Любое незаконное вмешательство будет предотвращено. В отношении владельцев объектов, которые не устранят недостатки, вопреки предупреждениям, будут применены штрафы, и в связи с ними будет сделано обращение в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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