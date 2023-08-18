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Госслужба по мобилизации приняла на действительную военную службу участников Отечественной войны

Госслужба по мобилизации приняла на действительную военную службу участников Отечественной войны Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу приняла на действительную военную службу девятерых участников 44-дневной Отечественной войны.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 14:56
Госслужба по мобилизации приняла на действительную военную службу участников Отечественной войны

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу приняла на действительную военную службу девятерых участников 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, при приеме на службу были проверены знания и уровень физической подготовки кандидатов.

Начальник Государственной службы Мурсал Ибрагимов встретился с военнослужащими, вручил им служебные удостоверения, провел инструктаж и дал рекомендации. Из 9 кандидатов один был принят на службу в звании майора, двое - в звании старшего лейтенанта, трое - в звании лейтенанта. Среди принятых на службу гражданских лиц одному человеку присвоено воинское звание сержанта, другому - младшего гизиря, третьему - лейтенанта.

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