Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчывана исключена из списка административных органов

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики исключена из классификационного списка административных органов.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Кроме того, согласно постановлению, из решения Кабинета министров "Наименования аппаратов госорганов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и их подразделений" исключены слова "Аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу" в части, касающейся Нахчыванской Автономной Республики.