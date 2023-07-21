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Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчывана исключена из списка административных органов

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчывана исключена из списка административных органов Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики исключена из классификационного списка административных органов.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 20:49
Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчывана исключена из списка административных органов

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики исключена из классификационного списка административных органов.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Кроме того, согласно постановлению, из решения Кабинета министров "Наименования аппаратов госорганов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и их подразделений" исключены слова "Аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу" в части, касающейся Нахчыванской Автономной Республики.

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