Госслужба мобилизации: Вопрос сокращения срока военной службы не обсуждается

Вопрос сокращения срока военной службы не является предметом обсуждения.

Вопрос сокращения срока военной службы не является предметом обсуждения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Отмечено, что в последние дни в обществе широко обсуждается вопрос внесения ряда изменений в Законы "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в "Положение о прохождении военной службы".

"Госслужба по мобилизации и призыву представила предложения по совершенствованию некоторых положений закона, которые были обсуждены парламентским Комитетом по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и внесены в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса. В случае утверждения Милли Меджлисом и подписания главой государства новые положения закона вступят в силу", - говорится в информации.

В госслужбе подчеркнули, что пока никаких изменений в соответствующий закон не вносилось: "Предусмотрен ряд нововведений. Однако вопрос сокращения срока действительной военной службы не является темой обсуждения. То есть для призывников с высшим образованием действительная военная служба по-прежнему будет длиться 12 месяцев, для остальных - 18 месяцев".