Госслужба мобилизации: Вопрос сокращения срока военной службы не обсуждается

Вопрос сокращения срока военной службы не является предметом обсуждения.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.
Отмечено, что в последние дни в обществе широко обсуждается вопрос внесения ряда изменений в Законы "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в "Положение о прохождении военной службы".
"Госслужба по мобилизации и призыву представила предложения по совершенствованию некоторых положений закона, которые были обсуждены парламентским Комитетом по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и внесены в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса. В случае утверждения Милли Меджлисом и подписания главой государства новые положения закона вступят в силу", - говорится в информации.
В госслужбе подчеркнули, что пока никаких изменений в соответствующий закон не вносилось: "Предусмотрен ряд нововведений. Однако вопрос сокращения срока действительной военной службы не является темой обсуждения. То есть для призывников с высшим образованием действительная военная служба по-прежнему будет длиться 12 месяцев, для остальных - 18 месяцев".