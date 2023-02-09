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Госпогранслужба Азербайджана объявила набор медиков на службу

Госпогранслужба Азербайджана объявила набор медиков на службу Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана объявила набор на действительную военную службу и на трудоустройство.
Внутренняя политика
9 февраля 2023 г. 12:42
Госпогранслужба Азербайджана объявила набор медиков на службу

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана объявила набор на действительную военную службу и на трудоустройство.

Как сообщает Report, документы могут представить граждане, желающие поступить на действительную военную службу или на работу в сфере военной медицины и имеющие медицинское образование по специальностям: терапевт, хирург, черепно-лицевой хирург, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, уролог, радиолог, инфекционист, психиатр, эндоскопист, гематолог, санэпидемиолог, дерматовенеролог, врач кабинета функциональней диагностики, травматолог-ортопед, ординатор врач-отоларинголог, анестезиолог-реаниматолог, фельдшер.

Желающие поступить на службу кандидаты-мужчины обязаны пройти срочную военную службу, быть физически здоровыми и готовыми служить в любом регионе Азербайджана.

Обращения лиц с судимостью и уволенных с военной службы в связи с непригодностью не рассматриваются.

Кандидаты могут обращаться в военный госпиталь или кадровый отдел военных частей ГПС.

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