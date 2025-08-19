О нас

19 августа 2025 г. 16:39
Госкомстат обнародовал данные о росте и весе населения Азербайджана

Средний рост населения Азербайджана старше 15 лет составляет 167,4 см, а средний вес - 69,7 кг.

Как сообщили Report в Госкомстате, средний рост лиц в возрасте 15-19 лет составляет 160,3 см, а вес - 53,6 кг.

В возрастной группе 20-44 лет эти показатели составляют соответственно 168,3 см и 68,7 кг, а в возрастном диапазоне 45-64 лет - 168,4 сантиметра и 74,3 кг.

В целом, средний рост мужчин в Азербайджане составляет 171,5 см, средний вес - 73,8 кг, а у женщин - 163,7 см и 66,1 кг.

Средний рост лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 167 см, а вес - 73,8 кг.

Кроме того, установлено, что 9,8% населения страны старше 15 лет имеют избыточный вес.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb

Последние новости

