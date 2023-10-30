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Госкомитет: Жители Ханкенди скоро вернутся в родной город

Госкомитет: Жители Ханкенди скоро вернутся в родной город Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился в Гяндже с бывшими вынужденными переселенцами из города Ханкенди и поселка Кяркиджахан.
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 16:40
Госкомитет: Жители Ханкенди скоро вернутся в родной город

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился в Гяндже с бывшими вынужденными переселенцами из города Ханкенди и поселка Кяркиджахан.

Как сообщает Report, об этом заявили в Госкомитете.

На встрече до сведения граждан было доведено, что в рамках "Великого возвращения" в настоящее время реализуются масштабные проекты по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, осуществляются необходимые меры по обеспечению добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли, в том числе в Ханкенди.

Жители заявили, что готовы вернуться в Ханкенди и продолжить жить в родном городе.

Участвовавшие во встрече вынужденные переселенцы поделились своим мнением и высказали свои предложения в связи с процессом возвращения.

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Версия на английском языке ФотоState Committee: Former IDPs from Khankandi will soon return to their hometown
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi: "Xankəndi sakinləri tezliklə doğma yurdlarına qayıdacaq"

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