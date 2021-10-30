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Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка

Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка 11-летняя мать и ее ребенок были взяты под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, комиссией по делам и защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Имишлинского района.
Внутренняя политика
30 октября 2021 г. 12:56
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка

11-летняя мать и ее ребенок были взяты под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, комиссией по делам и защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Имишлинского района.

Как сообщили Report в Госкомитете заявили, что в зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие решения относительно дальнейшей судьбы несовершеннолетней матери и ее ребенка.

"Сейчас вопросами здоровья ребенка одновременно занимаются Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, правоохранительные органы. Госкомитет, в свою очередь, примет необходимые меры в связи с положением несовершеннолетней после ее выписки из медицинского учреждения".

Напомним, что в прокуратуру Имишлинского района из центральной районной больницы поступила информация о том, что у 11-летней жительницы района диагностирована беременность.

По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi 11 yaşlı ana və körpəsini nəzarətə götürüb

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