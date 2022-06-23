Госкомитет: В Геранбое сель повредил дома 306 вынужденных переселенцев

"Селевые потоки в результате наблюдавшихся 22 июня проливных дождей повредили в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района построенный для вынужденных переселенцев поселок, состоящий из 306 частных домов".

"Селевые потоки в результате наблюдавшихся 22 июня проливных дождей повредили в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района построенный для вынужденных переселенцев поселок, состоящий из 306 частных домов".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По предварительной информации, селевые потоки затопили дороги и улицы, подвалы 12 частных домов оказались затоплены водой. Пострадали также подсобные хозяйства.

Сотрудники соответствующих структур Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев находятся в зоне стихийного бедствия.