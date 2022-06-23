О нас

Госкомитет: В Геранбое сель повредил дома 306 вынужденных переселенцев 

Госкомитет: В Геранбое сель повредил дома 306 вынужденных переселенцев  "Селевые потоки в результате наблюдавшихся 22 июня проливных дождей повредили в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района построенный для вынужденных переселенцев поселок, состоящий из 306 частных домов".
Внутренняя политика
23 июня 2022 г. 18:23
Госкомитет: В Геранбое сель повредил дома 306 вынужденных переселенцев 

"Селевые потоки в результате наблюдавшихся 22 июня проливных дождей повредили в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района построенный для вынужденных переселенцев поселок, состоящий из 306 частных домов".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По предварительной информации, селевые потоки затопили дороги и улицы, подвалы 12 частных домов оказались затоплены водой. Пострадали также подсобные хозяйства.

Сотрудники соответствующих структур Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев находятся в зоне стихийного бедствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Qaçqınkom": "Sel Goranboyda 306 məcburi köçkünün evinə ziyan vurub"

Экслюзивные новости

ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi