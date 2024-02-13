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Госкомитет: В этом году в поселок Кяркиджахан вернется первая группа жителей

Госкомитет: В этом году в поселок Кяркиджахан вернется первая группа жителей В поселок Кяркиджахан города Ханкенди в этом году будет переселена первая группа вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
13 февраля 2024 г. 16:10
Госкомитет: В этом году в поселок Кяркиджахан вернется первая группа жителей

В поселок Кяркиджахан города Ханкенди в этом году будет переселена первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев в ходе приема граждан.

Председатель Госкомитета проинформировал бывших вынужденных переселенцев о состоянии выполнения поручений главы государства по восстановлению освобожденных территорий, возвращению переселенцев на родные земли.

Обращения граждан в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

В ведомстве заявили, что обращения граждан и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi: Bu il Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç olacaq

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