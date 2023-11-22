Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди

16:52

В Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев поступают многочисленные обращения от вынужденных переселенцев из различных районов, территории которых освобождены от оккупации, изъявляющих желание переехать в Ханкенди.

Об этом Report сообщили в структуре.

Отмечено, что переселение во вновь отстроенные или восстановленные населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях осуществляется в рамках I Государственной программы по Великому возвращению.

"Вынужденным переселенцам предоставляется постоянное место жительства только в городе, районе, селе или поселке, где они зарегистрированы. В соответствии с этим, в город Ханкенди вернутся вынужденные переселенцы с этой территории", - подчеркнули в Госкомитете.