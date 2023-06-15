Госкомитет прокомментировал информацию о прекращении выплаты "хлебных" денег вынужденным переселенцам

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прокомментировали информацию о прекращении выплаты с 1 августа “хлебных" денег вынужденным переселенцам, имеющим ИНН.

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прокомментировали информацию о прекращении выплаты с 1 августа "хлебных" денег вынужденным переселенцам, имеющим идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

В Госкомитете сообщили Report, что данное пособие назначается на основании решения под № 11, утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 24 января 2017 года, и выплачивается ежемесячно.

Согласно пункту 2.13 данного решения, на лиц, имеющих статус вынужденных переселенцев и занимающихся предпринимательской деятельностью, единое ежемесячное пособие не распространяется.

Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, регистрируются в Государственном налоговом органе и им присваивается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Гражданам-вынужденным переселенцам, имеющим ИНН, выдача единого ежемесячного пособия ("хлебных" денег) на период их активной предпринимательской деятельности прекращается. В случае неустойчивости данной деятельности можно закрыть ИНН, обратившись в налоговый орган. Таким образом, предпринимательская деятельность считается завершенной, и у вынужденного переселенца снова появляется возможность получать единое ежемесячное пособие.