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Госкомитет подготовил предложения об оказании бесплатной юридической помощи

Госкомитет подготовил предложения об оказании бесплатной юридической помощи Подготовлены предложения об оказании Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей бесплатной юридической помощи, с соответствующими структурами ведутся обсуждения в этом направлении.
Внутренняя политика
19 июля 2023 г. 11:29
Госкомитет подготовил предложения об оказании бесплатной юридической помощи

Подготовлены предложения об оказании Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей бесплатной юридической помощи, с соответствующими структурами ведутся обсуждения в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета Бахар Мурадова на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

"В соответствии с меморандумом, подписанным между Госкомитетом и Коллегией адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи, мы возложили на них обязательство по оказанию бесплатной юридической помощи. В целях обеспечения оказания бесплатной юридической помощи мы также обратились в соответствующие структуры, чтобы они тоже подготовили свои предложения".

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