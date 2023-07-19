Госкомитет подготовил предложения об оказании бесплатной юридической помощи

Подготовлены предложения об оказании Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей бесплатной юридической помощи, с соответствующими структурами ведутся обсуждения в этом направлении.

Подготовлены предложения об оказании Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей бесплатной юридической помощи, с соответствующими структурами ведутся обсуждения в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета Бахар Мурадова на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

"В соответствии с меморандумом, подписанным между Госкомитетом и Коллегией адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи, мы возложили на них обязательство по оказанию бесплатной юридической помощи. В целях обеспечения оказания бесплатной юридической помощи мы также обратились в соответствующие структуры, чтобы они тоже подготовили свои предложения".