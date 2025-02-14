Госкомитет и ГПС подписали совместный план мероприятий

Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Государственная пограничная служба (ГПС) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.

Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Государственная пограничная служба (ГПС) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.

Как сообщили Report в комитете, в рамках плана на протяжении года предусмотрено проведение мероприятий по пропаганде мультикультуральных ценностей, а также привитию чувства патриотизма.

Также запланирована организация встреч на различные темы с целью повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом.

Мероприятия и семинары будут проходить с участием представителей Госкомитета, богословов, а также сотрудников ГПС.