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Госкомитет и ГПС подписали совместный план мероприятий

Госкомитет и ГПС подписали совместный план мероприятий Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Государственная пограничная служба (ГПС) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.
Внутренняя политика
14 февраля 2025 г. 15:37
Госкомитет и ГПС подписали совместный план мероприятий

Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Государственная пограничная служба (ГПС) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.

Как сообщили Report в комитете, в рамках плана на протяжении года предусмотрено проведение мероприятий по пропаганде мультикультуральных ценностей, а также привитию чувства патриотизма.

Также запланирована организация встреч на различные темы с целью повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом.

Мероприятия и семинары будут проходить с участием представителей Госкомитета, богословов, а также сотрудников ГПС.

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