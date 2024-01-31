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Госкомитет по делам беженцев утвердил план работы на текущий год

Госкомитет по делам беженцев утвердил план работы на текущий год В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось заседание коллегии, утвержден план работы на текущий год и приняты решения по ряду актуальных вопросов.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 15:38
Госкомитет по делам беженцев утвердил план работы на текущий год

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось заседание коллегии, утвержден план работы на текущий год и приняты решения по ряду актуальных вопросов.

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

В частности на заседании коллегии обсуждались вопросы реализации мероприятий по приоритетным направлениям I Государственной программы "Великого возвращения".

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подчеркнул важность выполнения поручений главы государства и поставленных задач. По его словам, необходимо обеспечить последовательное и своевременное выполнение комплексных мер по эффективной организации добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində cari il üçün iş planı təsdiqlənib

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