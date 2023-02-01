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Госкомитет по делам беженцев провел встречу с уроженцами сел Забух и Сус

Госкомитет по делам беженцев провел встречу с уроженцами сел Забух и Сус Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел встречу с уроженцами сел Забух и Сус Лачинского района.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 11:10
Госкомитет по делам беженцев провел встречу с уроженцами сел Забух и Сус

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел встречу с уроженцами сел Забух и Сус Лачинского района.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На встрече до сведения граждан было доведено, что опрос, проведенный Госкомитетом среди уроженцев двух сел, завершен, и по его результатам стало известно, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться в родные села.

Затем, в соответствии с "I Государственной программой по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", гражданам была представлена информация о проделанной работе в рамках реализации мер по обеспечению занятости лиц после их возвращения на родные земли, вынужденные переселенцы получили ответы на интересующие их вопросы.

Участники встречи с благодарностью подчеркнули, что Победа, одержанная доблестной Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сделала возможным возвращение вынужденных переселенцев в родные края.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində Zabux və Sus kəndlərinin sakinləri ilə görüş keçirilib

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