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Госкомитет по делам беженцев опроверг информацию о наличии "списков вынужденных переселенцев"

Госкомитет по делам беженцев опроверг информацию о наличии "списков вынужденных переселенцев" В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвали необоснованной распространенную в соцсетях информацию о том, что список лиц, которые будут переселены на освобожденные территории на начальном этапе, доступен сторонним лицам.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 17:50
Госкомитет по делам беженцев опроверг информацию о наличии списков вынужденных переселенцев

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвали необоснованной распространенную в соцсетях информацию о том, что список лиц, которые будут переселены на освобожденные территории на начальном этапе, доступен сторонним лицам.

Как сообщили Report в госкомитете, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур продолжается в рамках I Государственной программы по "Великому возвращению".

В ведомстве подчеркнули, что вся информация о процессе переселения оперативно размещается на официальном сайте госкомитета (idp.gov.az) и регулярно публикуется на официальных страницах в социальных сетях.

"К сожалению, некоторые лица делятся на своих страницах в соцсетях необоснованной и ложной информацией о вопросах, находящихся в компетенции Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. На днях некий человек заявил в социальных сетях, что у него есть список лиц, которые будут переселены на освобожденные от оккупации территории на начальном этапе. Учитывая, что подобное может вызвать недоумение среди вынужденных переселенцев, в очередной раз сообщаем, что граждане могут уточнить любую информацию по всем вопросам, связанным с переселением, напрямую в госкомитете", - говорится в заявлении.

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