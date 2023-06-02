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Госкомитет по делам беженцев и ВБ подписали грантовое соглашение

Госкомитет по делам беженцев и ВБ подписали грантовое соглашение 2 июня между Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Всемирным банком было подписано письмо-соглашение по грантовому проекту “Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане”.
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 12:32
Госкомитет по делам беженцев и ВБ подписали грантовое соглашение

2 июня между Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Всемирным банком было подписано письмо-соглашение по грантовому проекту “Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане”.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Госкомитета Ровшан Рзаев и полномочный представитель Всемирного банка - менеджер по Азербайджану, странам Европы и Центральной Азии Сара Майкл.

Основная цель проекта заключается в расширении возможностей для семей вынужденных переселенцев, которые в соответствии с госпрограммой планируется переселить на освобожденные от оккупации территории в течение 2023-2026 годов.

Отметим, что в проекте, который продлится 36 месяцев, планируется задействовать в общей сложности более 2500 безработных в 18 городах и районах. В рамках грантового проекта предпочтение будет отдаваться вынужденным переселенцам, которые в настоящее время определены как уязвимые категории.

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