Госкомитет опроверг информацию о сносе мечети "Джейхун ханум и Гаджи Ахмед"

Госкомитет опроверг информацию о сносе мечети "Джейхун ханум и Гаджи Ахмед"

В Госкомитете по работе с религиозными организациями опровергли информацию о сносе мечети "Джейхун ханум и Гаджи Ахмед", расположенной в жилом массиве Джейранбатан в Сумгайыте.

В ответ на запрос Report в Госкомитете сообщили, что сносится лишь незаконно установленная металлическая конструкция перед мечетью.

"Согласно информации, поступившей от уполномоченных государственных органов, работы по установке конструкций проводились без соблюдения Градостроительного и строительного кодекса. В частности не были получены разрешительные документы от местного органа исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что согласно кодексу, заказчик должен обратиться в местный орган исполнительной власти за получением разрешения на строительство. При этом после обеспечения полноты строительной документации орган исполнительной власти направляет запрос на получение заключения в профильные органы.

Согласно закону "О свободе вероисповедания", Государственный комитет по работе с религиозными организациями имеет полномочия давать заключение на строительство и реконструкцию религиозных культовых сооружений и святынь с учетом предложений соответствующего религиозного центра. В Государственном комитете отметили, что не получали запроса при начале названных строительных работ.

