О нас

Госкомитет: Определяется потенциальная рабочая сила в Карабахе и Восточном Зангезуре

Госкомитет: Определяется потенциальная рабочая сила в Карабахе и Восточном Зангезуре На основе опросов определяется потенциальная рабочая сила по районам (городам и селам) в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Внутренняя политика
29 декабря 2023 г. 18:23
Госкомитет: Определяется потенциальная рабочая сила в Карабахе и Восточном Зангезуре

На основе опросов определяется потенциальная рабочая сила по районам (городам и селам) в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом в интервью Report заявил директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев.

Он отметил, что вопрос занятости граждан, переселенных в восстановленные населенные пункты, находится в центре внимания соответствующих структур: "С ними проводятся встречи, изучаются знания, навыки, возможности трудоустройства. И женщины, и мужчины трудоустроены в соответствии с их профессиональными навыками".

С полным текстом интервью с Ибрагимом Мирзаевым можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке State Committee: Potential labor force in Karabakh and East Zangazur is being determined
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda potensial işçi qüvvəsi müəyyənləşdirilir"

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi