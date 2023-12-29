Госкомитет: Определяется потенциальная рабочая сила в Карабахе и Восточном Зангезуре

На основе опросов определяется потенциальная рабочая сила по районам (городам и селам) в Карабахе и Восточном Зангезуре.

На основе опросов определяется потенциальная рабочая сила по районам (городам и селам) в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом в интервью Report заявил директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев.

Он отметил, что вопрос занятости граждан, переселенных в восстановленные населенные пункты, находится в центре внимания соответствующих структур: "С ними проводятся встречи, изучаются знания, навыки, возможности трудоустройства. И женщины, и мужчины трудоустроены в соответствии с их профессиональными навыками".

С полным текстом интервью с Ибрагимом Мирзаевым можно ознакомиться по ссылке.