Госкомитет об увеличении числа разводов

Из-за пандемии проведение свадеб было запрещено, а на разводы повлияли психологические факторы и другие причины.
Об этом Report сообщила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.
По ее словам, поэтому неправильно сравнивать показатели 2020-2021 годов с предыдущими.
"Это касается не только браков и разводов, но и в других вопросов. Эти показатели ничего нам не дадут", - сказала она.
Зампредседателя Госкомитета также отметила, что в целом, до 2019 года в количестве браков наблюдалось определенное стабильное снижение, а в числе разводов – рост.
"Во всем мире количество разводов выросло по сравнению с прошлыми годами", - заключила она.