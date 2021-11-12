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Госкомитет об увеличении числа разводов

Госкомитет об увеличении числа разводов 14:11
Внутренняя политика
12 ноября 2021 г. 14:43
Госкомитет об увеличении числа разводов
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Из-за пандемии проведение свадеб было запрещено, а на разводы повлияли психологические факторы и другие причины.

Об этом Report сообщила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

По ее словам, поэтому неправильно сравнивать показатели 2020-2021 годов с предыдущими.

"Это касается не только браков и разводов, но и в других вопросов. Эти показатели ничего нам не дадут", - сказала она.

Зампредседателя Госкомитета также отметила, что в целом, до 2019 года в количестве браков наблюдалось определенное стабильное снижение, а в числе разводов – рост.

"Во всем мире количество разводов выросло по сравнению с прошлыми годами", - заключила она.

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Версия на английском языке State committee comments on increase in divorces
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi boşanmaların artmasına münasibət bildirib

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