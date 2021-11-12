Госкомитет об увеличении числа разводов

14:11

Из-за пандемии проведение свадеб было запрещено, а на разводы повлияли психологические факторы и другие причины.

Об этом Report сообщила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

По ее словам, поэтому неправильно сравнивать показатели 2020-2021 годов с предыдущими.

"Это касается не только браков и разводов, но и в других вопросов. Эти показатели ничего нам не дадут", - сказала она.

Зампредседателя Госкомитета также отметила, что в целом, до 2019 года в количестве браков наблюдалось определенное стабильное снижение, а в числе разводов – рост.

"Во всем мире количество разводов выросло по сравнению с прошлыми годами", - заключила она.