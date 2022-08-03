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Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве

Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве В апреле-июле 2022 года в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратился 81 вынужденный переселенец за помощью в трудоустройстве.
Внутренняя политика
3 августа 2022 г. 11:10
Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве

В апреле-июле 2022 года в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратился 81 вынужденный переселенец за помощью в трудоустройстве.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Сообщается, что 51 из них - мужчины и 30 - женщины.

58 гражданам этой категории были предложены соответствующие вакансии в различных ведомствах и организациях, 23 приняли предложение. 14 из 31 человека, которым было предложено организовать малый бизнес по программе самозанятости, зарегистрировали различные бизнес-идеи. 18 ВПЛ отказались от предложенной им работы или от участия в программе самозанятости.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi məşğulluq üçün müraciət edən məcburi köçkünlərin sayını açıqlayıb

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