Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве

В апреле-июле 2022 года в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратился 81 вынужденный переселенец за помощью в трудоустройстве.

В апреле-июле 2022 года в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратился 81 вынужденный переселенец за помощью в трудоустройстве.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Сообщается, что 51 из них - мужчины и 30 - женщины.

58 гражданам этой категории были предложены соответствующие вакансии в различных ведомствах и организациях, 23 приняли предложение. 14 из 31 человека, которым было предложено организовать малый бизнес по программе самозанятости, зарегистрировали различные бизнес-идеи. 18 ВПЛ отказались от предложенной им работы или от участия в программе самозанятости.