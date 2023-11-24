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Госкомитет: На освобожденные территории переселено около 5 000 человек

Госкомитет: На освобожденные территории переселено около 5 000 человек На сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории переселено около 5 000 бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
24 ноября 2023 г. 15:15
Госкомитет: На освобожденные территории переселено около 5 000 человек

На сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории переселено около 5 000 бывших вынужденных переселенцев.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, всего на освобожденные территории вернулось 1 000 семей.

Ф.Гусейнов отметил, что до конца этого года на освобожденные территории будут переселены еще 300 семей: "Таким образом, число переселенных в Карабах и Восточный Зангезур достигнет 6 500 человек".

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Версия на английском языке State Committee: Nearly 5,000 people have been relocated to liberated territories so far
Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom": "Azad edilən ərazilərə indiyədək 5 000-ə yaxın sakin köçürülüb"

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