Госкомитет: На освобожденные территории переселено около 5 000 человек

На сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории переселено около 5 000 бывших вынужденных переселенцев.

На сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории переселено около 5 000 бывших вынужденных переселенцев.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, всего на освобожденные территории вернулось 1 000 семей.

Ф.Гусейнов отметил, что до конца этого года на освобожденные территории будут переселены еще 300 семей: "Таким образом, число переселенных в Карабах и Восточный Зангезур достигнет 6 500 человек".