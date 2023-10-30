Госкомитет: На освобожденные от оккупации земли вернулись свыше 3,1 тыс. граждан

В рамках программы "Большое возвращение" на освобожденные от оккупации территории уже вернулись 3188 бывших вынужденных переселенцев.

В рамках программы "Большое возвращение" на освобожденные от оккупации территории уже вернулись 3188 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об сообщили на очередном заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На заседании коллегии обсуждались мероприятия, направленные на организацию процесса репатриации бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, ситуация с оказанием коммунальных услуг, подготовка к осенне-зимнему сезону и пр. актуальные вопросы.

По итогам заседания были приняты необходимые решения и даны соответствующие поручения.