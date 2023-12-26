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Госкомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края

Госкомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края 26 декабря председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с вынужденными переселенцами из Ходжалинского района, потерявшими обоих родителей, и жителями села Малыбейли Шушинского района.
Внутренняя политика
26 декабря 2023 г. 18:49
Госкомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края

26 декабря председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с вынужденными переселенцами из Ходжалинского района, потерявшими обоих родителей, и жителями села Малыбейли Шушинского района.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече было отмечено, что реализация мер, предусмотренных I Государственной программой по Великому возвращению, позволит возродить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, обеспечить заселение и занятость населения на этих территориях.

Было отмечено, что на сегодняшний день в родные края вернулись более 4 500 вынужденных переселенцев. И вскоре процесс Великого возвращения охватит Ходжалы и Шушу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi: "İndiyədək 4500-dən çox şəxs doğma yurda qayıdıb, tezliklə Xocalı və Şuşaya köç olacaq"

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