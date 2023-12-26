Госкомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края

26 декабря председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с вынужденными переселенцами из Ходжалинского района, потерявшими обоих родителей, и жителями села Малыбейли Шушинского района.

26 декабря председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с вынужденными переселенцами из Ходжалинского района, потерявшими обоих родителей, и жителями села Малыбейли Шушинского района.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече было отмечено, что реализация мер, предусмотренных I Государственной программой по Великому возвращению, позволит возродить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, обеспечить заселение и занятость населения на этих территориях.

Было отмечено, что на сегодняшний день в родные края вернулись более 4 500 вынужденных переселенцев. И вскоре процесс Великого возвращения охватит Ходжалы и Шушу.