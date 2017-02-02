Госкомитет: До сегодняшнего дня свыше 300 вынужденных переселенцев добровольно отказались от ежемесячных пособий

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня свыше 300 вынужденных переселенцев добровольно отказались от ежемесячных пособий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По сообщению Госкомитета, указ президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" от 23 января 2017 января был оценен вынужденными переселенцами как еще один успешный шаг по усилению их социальной защиты: "Это подтверждают обсуждения в СМИ, письменные и устные обращения в комитет.

Обратившиеся в Госкомитет некоторые вынужденные переселенцы отметили, что имеют возможность обеспечить свои семьи, занимаются предпринимательской деятельностью, занимают высокие посты, поэтому добровольно отказываются от ежемесячных пособий, и предложили передать эти средства малообеспеченным соотечественникам".

Согласно информации, эти 300 заявлений поступили от вынужденных переселенцев 10 оккупированных районов.