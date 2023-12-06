Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое

Число обращений о домашнем насилии в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей за четыре года выросло втрое.

Число обращений о домашнем насилии в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей за четыре года выросло втрое.

Как сообщает Report, об этом председатель госкомитета Бахар Мурадова сказала на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.

Она отметила, что правоохранительные органы прилагают все больше усилий для устранения причин и последствий насилия, рисков его повторения, а также привлечения виновных к ответственности: "Министерство внутренних дел усилило меры. В Генеральной прокуратуре было создано Управление по внеуголовным преследованиям, также начала действовать Рабочая группа по предотвращению самоубийств".