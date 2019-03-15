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Глава Госкомитета назвал условие для переселения вынужденных переселенцев из оползневой зоны на Баилово

"В будущем возможно переселение вынужденных переселенцев, ныне проживающих в оползневой зоне на Баилово. Но чтобы переселить их сейчас, должно быть решение Исполнительной власти".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев

По его словам, в настоящее время Госкомитет переселяет вынужденных переселенцев, проживающих в невыносимых условиях: "В дальнейшем возможно переселение и других лиц. Исполнительная власть района должна принять соответствующее решение”.

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