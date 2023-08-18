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Госкомитет Азербайджана: До конца года планируется возвращение на свои земли около 2 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

Госкомитет Азербайджана: До конца года планируется возвращение на свои земли около 2 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев До конца текущего года планируется расселить на родных землях 2 тысяч семей бывших вынужденных переселенцев, то есть около 10 тысяч человек.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 07:55
Госкомитет Азербайджана: До конца года планируется возвращение на свои земли около 2 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

До конца текущего года планируется расселить на родных землях 2 тысяч семей бывших вынужденных переселенцев, то есть около 10 тысяч человек.

Как передает Report, об этом заявил журналистам зампредседателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов на церемонии проводов первых 23 семей в Физули.

"Сегодня мы уже отправляем первые семьи в родной Физули, самый большой, один из древнейших, очаровательных уголков Карабаха, нашей страны. Сердечно поздравляю с этим событием всех жителей Физули, карабахцев, бывших вынужденных переселенцев, наш народ. Сегодня из жилого комплекса "Гобу" отправляется караван в составе 23 семей, 90 человек, которые на первом этапе вернутся в город Физули. Отправка осуществляется в соответствии с утвержденной главой государства "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана", - подчеркнул Ф.Гусейнов.

Он отметил, что всего в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы на постоянное жительство было переселено около 400 семей бывших вынужденных переселенцев, то есть около 2 000 человек.

"До конца текущего года планируется расселить на родных землях 2 тысяч семей бывших вынужденных переселенцев, то есть еще около 10 тысяч человек.

Мы уверены, что в ближайшие месяцы этот процесс станет более интенсивным и первая Государственная программа по Великому возвращению будет реализована в срок и на самом высоком уровне. Пользуясь случаем, желаю возвращающимся в Физули семьям благополучной жизни", - добавил Фуад Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom": "İlin sonunadək 2 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün ailəsinin yurdlarında məskunlaşması nəzərdə tutulub"

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