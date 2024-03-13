О нас

Госкомитет: 95% вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли

Госкомитет: 95% вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли В Азербайджане 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации.
Внутренняя политика
13 марта 2024 г. 10:55
Госкомитет: 95% вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли

В Азербайджане 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди вынужденных переселенцев.

Проект был реализован Институтом развития и дипломатии при Университете ADA и Институтом экономики Министерства науки и образования при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В опросе приняли участие 170 респондентов из города Шуша, Губадлы, Агдама, Кяльбаджара, Лачына, Зангилана, Джебраила, Ходжавенда, Ходжалы и Физули.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi: Məcburi köçkünlərin 95 faizi doğma yurdlarına qayıtmaq niyyətindədir

Другие новости из категории

СГБ: Распространявший дезинформацию в соцсетях ученик привлечен к следствию
СГБ: Распространявший дезинформацию в соцсетях ученик привлечен к следствию
12 марта 2024 г. 17:40
Баку готовится к празднованию Новруза
ФотоБаку готовится к празднованию Новруза
12 марта 2024 г. 16:12
Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Шуше
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана побывали в Шуше
12 марта 2024 г. 15:09
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров
12 марта 2024 г. 09:56
Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки разрушили наши кладбища и исторические памятники
Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки разрушили наши кладбища и исторические памятники
12 марта 2024 г. 02:46
Азербайджан и Казахстан подписали ряд двусторонних документов
ФотоАзербайджан и Казахстан подписали ряд двусторонних документов
11 марта 2024 г. 18:20
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 191 мина и 316 НРБ
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 191 мина и 316 НРБ
11 марта 2024 г. 16:18
В Азербайджане продлен период особого карантинного режима
В Азербайджане продлен период особого карантинного режима
11 марта 2024 г. 12:08
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с наступлением месяца Рамазан
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с наступлением месяца Рамазан
11 марта 2024 г. 11:15
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi