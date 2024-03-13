Госкомитет: 95% вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли

В Азербайджане 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации.

В Азербайджане 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди вынужденных переселенцев.

Проект был реализован Институтом развития и дипломатии при Университете ADA и Институтом экономики Министерства науки и образования при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В опросе приняли участие 170 респондентов из города Шуша, Губадлы, Агдама, Кяльбаджара, Лачына, Зангилана, Джебраила, Ходжавенда, Ходжалы и Физули.