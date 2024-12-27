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Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших на рейсе AZAL

Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших на рейсе AZAL Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших в авиакатастрофе граждан из Казахстана
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 20:30
Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших на рейсе AZAL

Госкомиссия по расследованию причин крушения самолета AZAL занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших из Казахстана в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявили члены госкомиссии по расследованию авиакатастрофы на сегодняшнем заседании.

Тела будут переданы Азербайджану после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий.

Членам комиссии также поручено оперативно решить вопросы материальной помощи и морально-психологической поддержки пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

В тот же день по поручению президента Ильхама Алиева была создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında ölən digər 22 nəfərin meyiti zəruri tədbirlər bitdikdən sonra Azərbaycana gətiriləcək

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