Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших на рейсе AZAL

Госкомиссия занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших в авиакатастрофе граждан из Казахстана

Госкомиссия по расследованию причин крушения самолета AZAL занимается вопросом скорейшей доставки тел 22 погибших из Казахстана в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявили члены госкомиссии по расследованию авиакатастрофы на сегодняшнем заседании.

Тела будут переданы Азербайджану после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий.

Членам комиссии также поручено оперативно решить вопросы материальной помощи и морально-психологической поддержки пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

В тот же день по поручению президента Ильхама Алиева была создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL.