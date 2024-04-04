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Госкомиссия: Заложенные Арменией мины препятствуют эксгумации останков в массовых захоронениях

Госкомиссия: Заложенные Арменией мины препятствуют эксгумации останков в массовых захоронениях Заложенные Арменией на оккупированных территориях многочисленные мины препятствуют не только строительно-восстановительным работам, но и эксгумации останков в массовых захоронениях.
Внутренняя политика
4 апреля 2024 г. 13:59
Госкомиссия: Заложенные Арменией мины препятствуют эксгумации останков в массовых захоронениях

Заложенные Арменией на оккупированных территориях многочисленные мины препятствуют не только строительно-восстановительным работам, но и эксгумации останков в массовых захоронениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан по случаю Международного дня осведомленности о минной опасности.

В госслужбе напомнили, что Армения минировала территории не только в годы оккупации, но и в постконфликтный период, что привело к чрезмерному минному загрязнению региона.

"Установленные здесь мины и неразорвавшиеся боеприпасы препятствуют не только строительно-восстановительным работам, возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, но и раскопкам, эксгумации останков в массовых захоронениях, где предположительно похоронены пропавшие без вести азербайджанские граждане", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что процесс разминирования в местах захоронений занимает длительное время: "Это обстоятельство усугубляет страдания наших граждан, более тридцати лет ожидающих известий о своих пропавших без вести родных, и является ярким примером неуважения Арменией международного гуманитарного права.

Государственная комиссия решительно осуждает минный террор Армении, повлекший за собой гибель и ранения мирного населения и препятствующий работе по выяснению дальнейшей судьбы наших пропавших без вести граждан", – отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Ermənistanın basdırdığı minalar məzar yerlərində axtarış və qazıntı işlərinin aparılmasına maneə yaradır

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