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Госкомиссия опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год

Госкомиссия опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана внесла ясность относительно информации о том, что тело шехида было найдено 31 год спустя.
Внутренняя политика
8 августа 2023 г. 16:08
Госкомиссия опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана внесла ясность относительно информации о том, что тело шехида было найдено 31 год спустя.

Как сообщили Report в Государственной комиссии, было проведено расследование в связи с распространенной в СМИ информацией об обнаружении и эксгумации спустя 31 год тела шехида Гасанова Рахмана Ахлиман оглу, пропавшего без вести в I Карабахской войне:

"Известно, что Гасанов Рахман Ахлиман оглу героически погиб в бою против вооруженных сил Армении в 1992 году, а его тело тогда же было вывезено с места боевых действий и захоронено в селе Суарасы Лачинского района. Поэтому он не был зарегистрирован как пропавший без вести в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Недавно его родственниками были проведены работы по уборке и благоустройству его могилы. Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан просит не распространять непроверенные данные по пропавшим без вести лицам”.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası şəhidin nəşinin 31 il sonra tapılması ilə bağlı yayılan xəbərə aydınlıq gətirib

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