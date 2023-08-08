Госкомиссия опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана внесла ясность относительно информации о том, что тело шехида было найдено 31 год спустя.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана внесла ясность относительно информации о том, что тело шехида было найдено 31 год спустя.

Как сообщили Report в Государственной комиссии, было проведено расследование в связи с распространенной в СМИ информацией об обнаружении и эксгумации спустя 31 год тела шехида Гасанова Рахмана Ахлиман оглу, пропавшего без вести в I Карабахской войне:

"Известно, что Гасанов Рахман Ахлиман оглу героически погиб в бою против вооруженных сил Армении в 1992 году, а его тело тогда же было вывезено с места боевых действий и захоронено в селе Суарасы Лачинского района. Поэтому он не был зарегистрирован как пропавший без вести в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Недавно его родственниками были проведены работы по уборке и благоустройству его могилы. Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан просит не распространять непроверенные данные по пропавшим без вести лицам”.