Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек

Сегодня мы уже начали видеть результаты всех предпринятых шагов. Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек. Правда, это небольшая цифра, учитывая, что пропавшими без вести считаются около четырех тысяч человек. Но это только начало. Останки

Сегодня мы уже начали видеть результаты всех предпринятых шагов. Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек. Правда, это небольшая цифра, учитывая, что пропавшими без вести считаются около четырех тысяч человек. Но это только начало. Останки двух человек уже захоронены. Останки остальных будут переданы семьям в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, семь человек пропали без вести в 1992 году в селе Дашалты Шушинского района. Это Абдуллаев Нурали Гаджибаба оглу, Гурбанов Нофал Нариман оглу, Рустамов Араз Багы оглу, Гусейнов Гюльверди Агагусейн оглу, Аббасов Магеррам Аббас оглу, Нифталиев Адиль Камал оглу, Микаилов Баба Балакиши оглу.

"Также установлено, что останки эксгумированного из неизвестной могилы принадлежали пропавшему без вести Ибрагимову Вальяддину Сахраб оглу. Стало известно также о судьбе Азизова Юсифа Исмаил оглу, Гусейнова Али Гейдар оглу, Мамедова Асада Мамед оглу, Мусаева Мехмана Джамал оглу, Гараева Гафара Гамбар оглу, Аллахвердиева Шамседдина Аваз оглу и Исаевой Санам Гасан гызы", - сказал И.Ахундов.