Госкомиссия: Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув жестоким пыткам

Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув его неоднократным жестоким пыткам.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.
"Согласно информации, полученной из надежных источников, полевой командир Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, нарушая законы войны неоднократно подвергнул его тяжелым и ужасным пыткам перед армянскими солдатами, поскольку героизм и отвага этого бесстрашного азербайджанского солдата вызвали панику и психологическое напряжение среди военнослужащих противника", - говорится в заявлении.
В госкомиссии отметили, что с 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики.
"Также он участвовал в этнических чистках, Ходжалинском геноциде, совершил многочисленные военные преступления. Впоследствии он стал “заместителем министра обороны” и “главой Совета Безопасности” сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.