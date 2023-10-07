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Госкомиссия: Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув жестоким пыткам

Госкомиссия: Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув жестоким пыткам Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув его неоднократным жестоким пыткам.
Внутренняя политика
7 октября 2023 г. 14:44
Госкомиссия: Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув жестоким пыткам

Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув его неоднократным жестоким пыткам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

"Согласно информации, полученной из надежных источников, полевой командир Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, нарушая законы войны неоднократно подвергнул его тяжелым и ужасным пыткам перед армянскими солдатами, поскольку героизм и отвага этого бесстрашного азербайджанского солдата вызвали панику и психологическое напряжение среди военнослужащих противника", - говорится в заявлении.

В госкомиссии отметили, что с 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики.

"Также он участвовал в этнических чистках, Ходжалинском геноциде, совершил многочисленные военные преступления. Впоследствии он стал “заместителем министра обороны” и “главой Совета Безопасности” сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "Vitali Balasanyan Natiq Qasımova dəfələrlə ağır və dəhşətli işgəncələr verərək qətlə yetirib"

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