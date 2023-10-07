Госкомиссия: Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув жестоким пыткам

Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув его неоднократным жестоким пыткам.

Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув его неоднократным жестоким пыткам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

"Согласно информации, полученной из надежных источников, полевой командир Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, нарушая законы войны неоднократно подвергнул его тяжелым и ужасным пыткам перед армянскими солдатами, поскольку героизм и отвага этого бесстрашного азербайджанского солдата вызвали панику и психологическое напряжение среди военнослужащих противника", - говорится в заявлении.

В госкомиссии отметили, что с 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики.

"Также он участвовал в этнических чистках, Ходжалинском геноциде, совершил многочисленные военные преступления. Впоследствии он стал “заместителем министра обороны” и “главой Совета Безопасности” сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.