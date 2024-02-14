Госкомиссия: Важно привлечь полевых командиров Армении к поиску мест захоронения пропавших без вести

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан считает необходимым привлечь полевых командиров, руководивших военными операциями Армении до 1994 года, к процессу поиска мест захоронения без вести пропавших азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии.

"Госкомиссия считает необходимым привлечь полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточной информацией о местах массовых захоронений и руководивших военными операциями Армении до 1994 года, к поиску мест захоронения наших соотечественников.

Наша комиссия готова сотрудничать со структурами Республики Армения в поиске пропавших без вести лиц, соблюдая принципы точности и прозрачности и в атмосфере взаимного доверия", - говорится в сообщении.