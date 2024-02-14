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Госкомиссия: Важно привлечь полевых командиров Армении к поиску мест захоронения пропавших без вести

Госкомиссия: Важно привлечь полевых командиров Армении к поиску мест захоронения пропавших без вести
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 10:46
Госкомиссия: Важно привлечь полевых командиров Армении к поиску мест захоронения пропавших без вести

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан считает необходимым привлечь полевых командиров, руководивших военными операциями Армении до 1994 года, к процессу поиска мест захоронения без вести пропавших азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии.

"Госкомиссия считает необходимым привлечь полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточной информацией о местах массовых захоронений и руководивших военными операциями Армении до 1994 года, к поиску мест захоронения наших соотечественников.

Наша комиссия готова сотрудничать со структурами Республики Армения в поиске пропавших без вести лиц, соблюдая принципы точности и прозрачности и в атмосфере взаимного доверия", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan itkinlərin dəfn yerlərinin axtarışına Ermənistanın səhra komandirlərinin cəlb edilməsini zəruri sayır

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