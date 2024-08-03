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Госкомиссия: В результате военной агрессии Армении против Азербайджана пропал 3 961 человек

Госкомиссия: В результате военной агрессии Армении против Азербайджана пропал 3 961 человек Без вести пропавшим в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, по состоянию на 1 августа, числится 3 961 человек.
Внутренняя политика
3 августа 2024 г. 12:01
Госкомиссия: В результате военной агрессии Армении против Азербайджана пропал 3 961 человек

Без вести пропавшим в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, по состоянию на 1 августа, числится 3 961 человек.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По информации, из них 3953 человека пропали в I Карабахскую войну, 8 человек - во время Отечественной войны и в период после нее.

Данная статистика не является окончательной, поскольку в Госкомиссию продолжают поступать обращения. Согласно информации, анализ многочисленных обращений, поступивших после исторической победы в Отечественной войне, показывает, что ряд лиц, пропавших без вести в I Карабахской войне в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, не были включены в соответствующие списки.

"Учитывая вышеизложенное, Госкомиссия просит семьи пропавших без вести лиц, не состоящих на учете и не предоставивших образцы ДНК, а также граждан, располагающих информацией о пропавших без вести лицах, в кратчайшие сроки обратиться в Рабочую группу при Госкомиссии и предоставить необходимую информацию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 3 961 nəfər itkin düşüb

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