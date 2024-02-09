Госкомиссия: В Аскеране найдены останки более 8 человек, предположительно убитых Бегларяном жителей Ходжалы

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление касательно массового захоронения у крепостных стен в поселке Аскеран, где предположительно захоронены жертвы Ходжалинского геноцида.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление касательно массового захоронения у крепостных стен в поселке Аскеран, где предположительно захоронены жертвы Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в госкомиссии, в захоронении найдены останки не менее 8 человек, предположительно жителей города Ходжалы, убитых в феврале 1992 года армянскими вооруженными формированиями, в состав которых входил и задержанный армянский террорист Рашид Бегларян.

В госкомиссии напомнили, что после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года был задержан Бегларян Рашид Арамаиси, подозреваемый в совершении пыток в отношении пленных азербайджанцев в ходе Первой Карабахской войны, а также преступлений против мира и человечности, военных преступлений. В отношении Бегларяна выдвинуты обвинения по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 318.1 УК АР.

В ходе допроса Бегларян рассказал, что 26 февраля 1992 года незаконные армянские формирования, в состав которых входил также он сам, вблизи Аскеранской крепости устроили засаду около 200 мирным жителям Ходжалы, большая часть которых были женщины, дети и пожилые люди. Они открыли огонь по мирным гражданам из автоматического оружия. Члены преступной группировки забрали личные вещи погибших, а затем закопали их тела.

Рашид Бегларян дал подробную информацию о местах совершения преступлений против мирного населения.

В ноябре прошлого года рабочая группа госкомиссии с участием специалистов профильных учреждений приступила к раскопкам в местности, указанной Бегларяном. Однако из-за неблагоприятных погодных условий раскопки пришлось временно приостановить.

После возобновления раскопок у крепостных стен Аскерана, в местности, указанной Бегларяном, было найдено массовое захоронение. Предположительно, останки принадлежат жителям города Ходжалы, подвергнутым геноциду в феврале 1992 года.

Раскопки продолжаются, найденные останки будут эксгумированы, сообщили в госкомиссии.