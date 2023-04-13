Госкомиссия требует соблюдения норм международного права при обращении с пленными

Государственная комиссия делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан, расценивая применение жестоких пыток в отношении Аскера Гусейна Ахундова при задержании как факт грубого нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, решит

Государственная комиссия делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан решительно осуждает бесчеловечную жестокость проявленную в отношении Аскера Гусейна Ахундова при задержании. Комиссия расценивает применение жестоких пыток как факт грубого нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и требует обращаться с пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан.

Государственной комиссией были направлены официальные обращения в соответствующие международные организации с призывом принять неотложные меры для устранения подобных случаев, направленных против жизни и здоровья азербайджанских солдат, и их скорейшего освобождения.

Отметим, что в армянских СМИ были представлены фото- и видеоматериалы, демонстрирующие пытки и жестокое обращение с солдатом азербайджанской армии Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу (2003 года рождения).