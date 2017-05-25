Госкомиссия сделала предупреждение в связи местами захоронения предположительно пропавших без вести лиц

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "В предположительных местах захоронения лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, должны проводится раскопки".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В информации отмечается, что общественность неоднозначно отнеслась к распространенным в последние дни в СМИ информации о местах захоронения убитых и похороненных неопознанными в ходе интенсивных военных действий во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и фотографиям, заснятых во время погребального процесса, отдельно взятые граждане предприняли попытки ряда незаконных шагов по открытию захоронений пропавших без вести.

"Для эксгумации тел в предположительных местах захоронения лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, в первую очередь нужно собрать относительно них полную и основательную информацию, взять анализ ДНК у родственников. После завершения этого процесса на основе соответствующего решения уполномоченных государственных органов могут назначить судебно-медицинскую экспертизу и коллектив других экспертов для проведения раскопок.

После проведения необходимых лабораторных процедур над собранными в особом порядке человеческими останками сравниваются образцы, взятые у покойного и родственников пропавшего", - добавили в госкомиссии.

Кроме того, было отмечено, что сейчас Госкомиссия продолжает проводить соответствующие мероприятия в этом направлении совместно с Международным комитетом Красного Креста: "После завершения необходимых процедур на месте установленного неопознанного места захоронения будут проведены эксгумационные работы по международным стандартам, сравненные останки покойных будут переданы семьям пропавших.

Согласно соответствующему законодательству Азербайджана, без решения соответствующих правоохранительных и судебных органов эксгумация на местах захоронения или перенесение останков в другое место подпадает под установленную законом уголовную ответственность. В связи с этим мы призываем местные административные органы и граждан воздерживаться от таких шагов".