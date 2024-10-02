Госкомиссия: По сей день эксгумированы останки 642 пропавших без вести лиц

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан к настоящему времени провела эксгумацию останков 642 пропавших без вести граждан в 18 массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан к настоящему времени провела эксгумацию останков 642 пропавших без вести граждан.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомиссии Али Нагиев заявил на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду", проходящей в Баку.

По его словам, эти останки обнаружены в 18 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях.

Нагиев отметил, что судебно-молекулярно-генетическая экспертиза позволила установить личности 155 человек, которые считались пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны.

"Идентификация 131 останков была проведена Центром генетических исследований, который действует при Главном военно-медицинском управлении Службы государственной безопасности. Этот центр был создан в 2022 году по соответствующему поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева", - отметил Нагиев.