Госкомиссия обратилась к семьям пропавших без вести в Карабахе лиц

Государственная комиссия Азербайджана обратилась к семьям лиц, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, с просьбой пройти регистрацию и сдать образцы ДНК для помощи в их поиске.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Анализ обращений в Госкомитет и другие государственные органы после исторической победы в Отечественной войне показал, что некоторые пропавшие без вести во время военной агрессии Армении против Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны, не были взяты на учет. Это может быть связано с тем, что после окончания Первой Карабахской войны некоторые семьи не обращались в Государственный комитет для регистрации своих пропавших без вести родственников", - говорится в обращении.

Госкомиссия просит семьи пропавших без вести, ранее не обращавшихся для регистрации и не сдававших образцы ДНК, связаться с рабочей группой при Госкомиссии.