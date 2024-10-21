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Госкомиссия обратилась к семьям пропавших без вести в Карабахе лиц

Госкомиссия обратилась к семьям пропавших без вести в Карабахе лиц
Внутренняя политика
21 октября 2024 г. 16:56
Госкомиссия обратилась к семьям пропавших без вести в Карабахе лиц

Государственная комиссия Азербайджана обратилась к семьям лиц, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, с просьбой пройти регистрацию и сдать образцы ДНК для помощи в их поиске.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Анализ обращений в Госкомитет и другие государственные органы после исторической победы в Отечественной войне показал, что некоторые пропавшие без вести во время военной агрессии Армении против Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны, не были взяты на учет. Это может быть связано с тем, что после окончания Первой Карабахской войны некоторые семьи не обращались в Государственный комитет для регистрации своих пропавших без вести родственников", - говорится в обращении.

Госкомиссия просит семьи пропавших без вести, ранее не обращавшихся для регистрации и не сдававших образцы ДНК, связаться с рабочей группой при Госкомиссии.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsində qeydiyyatdan kənarda qalan itkin düşən şəxslərin ailələrinə müraciət edilib

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