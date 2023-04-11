Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев

12:29

Заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов дал интервью информационному агентству Report.

Представляем его читателям.

- Какие задачи выполняет Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана? Что сделано за прошлый год?

- Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики была создана в 1993 году в ответ на гуманитарное бедствие, возникшее в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Тогда перед Госкомиссией стояла задача освободить и вернуть в Азербайджан взятых в плен и заложников, разыскать пропавших без вести лиц.

Всегда проявляющий внимание к этому чувствительному вопросу общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал 1 марта 2001 года распоряжение, в котором были определены задачи по проведению последовательной и целенаправленной работы для донесения до мира историко-правовых документов, отражающих политику геноцида и этической чистки Армении в отношении азербайджанцев, материалов о пленных, заложниках и пропавших без вести гражданах, а также осуществлению социальной и медицинской реабилитации освобожденных пленных и заложников.

В период деятельности Госкомиссии 1 405 граждан Азербайджана, взятых в плен или ставших заложниками в период I Карабахской войны, были освобождены и возвращены на родину. Из них 378 человек военнослужащие, 1 102 – мирные граждане, включая 24 ребенка, 357 женщин и 225 стариков. После победы в Отечественной войне были освобождены и возвращены на родину 26 граждан Азербайджана, оказавшиеся в плену или попавших в заложники, 20 из них военнослужащие.

По причине неконструктивной и антигуманной позиции Армении до Отечественной войны было невозможно проводить работы по выяснению судьбы граждан, пропавших без вести на оккупированных территориях. Историческая победа в Отечественной войне открыла новые возможности, президент Ильхам Алиев поставил перед Госкомиссией новые задачи, среди которых проведение раскопок на известных местах захоронений.

Прошлогодние раскопки в местах захоронений лиц, пропавших без вести в период I Карабахской войны, можно расценивать как новую страницу в истории Госкомиссии. До этого в феврале 2021 года в селе Дашалты Шушинского района были проведены такие работы, но в соответствии с принятыми в мире нормами и принципами, на научной основе, они ведутся только с прошлого года.

В соответствии с утвержденным председателем Госкомиссии планом действий с февраля началась эксгумация человеческих останков, предположительно принадлежащих азербайджанским гражданам, пропавшим без вести в период I Карабахской войны.

В феврале 2022 года в ходе первой поездки в село Эдилли Ходжавендского района в результате эксгумационных работ в местах захоронения предположительно пропавших без вести в I Карабахской войне лиц были изъяты полные анатомические скелеты 4 человек и фрагменты останков 3. Было признано целесообразным продолжить поисковые работы.

В сентябре в селе Эдилли Ходжавендского района были продолжены плановые раскопки. В массовом захоронении были обнаружены останки еще двух человек, а недалеко от него – отдельно захороненные останки еще трех человек и фрагменты костей предположительно одного или нескольких лиц.

На территории было обнаружено еще одно массовое захоронение, из которого извлечены полные анатомические скелеты 12 лиц. Обнаруженные останки преимущественно принадлежат военнослужащим Азербайджанской Армии.

В октябре в селе Эдилли Ходжавендского района в ходе третьих поисково-раскопочных работ было обнаружено еще одно массовое захоронение, из которого извлечены останки 5 человек.

В ноябре 2022 года на территории села Юхары Сеидахмедли Физулинского района были обнаружены останки шести лиц, закопанные в различных местах. По мнению специалистов, останки были рассыпаны по территории во время пахотных работ на этих землях, используемых под посевы. В период 28-летней оккупации в результате многочисленных пахотных работ с использованием тяжелой техники точное место массового захоронения было утеряно, а останки рассыпаны по территории. Поисковые работы на территории будут продолжены.

В феврале, сентябре, октябре и ноябре прошлого года на территориях сел Эдилли Ходжавендского района и Юхары Сеидахмедли Физулинского района в ходе раскопок группой экспертов соответствующих госструктур и экспертами МККК были обнаружены и изъяты останки 32 человек, переданные в Научно-практическое и учебное объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава для проведения экспертиз.

- Каковы основные направления деятельности Госкомиссии в этом году?

- Сейчас основная задача Госкомиссии продолжить раскопки и эксгумацию в местах захоронений, где предположительно похоронены пропавшие без вести лица, а также идентификация и передача семьям обнаруженных после Отечественной войны останков лиц, предположительно пропавших без вести в период I Карабахской войны.

- Сколько человек числятся у вас пропавшими без вести в период I Карабахской войны? Что делается для выяснения их судьбы?

- 3 890 человек числятся пропавшими без вести в период I Карабахской войны в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Из них 3 171 - военнослужащий, 719 - гражданские лица (71- несовершеннолетние дети, 267 - женщины, 326 - пожилые люди). Имеются достоверные данные о том, что 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей взяты в плен или заложники. Армения скрывает эти факты от международных организаций и не предоставляет информацию о дальнейшей судьбе этих лиц.

Во время I Карабахской войны многие азербайджанцы и армяне пропали без вести на некогда оккупированных Арменией территориях, и, безусловно, данные о них имеются у армянской стороны. Однако она, как и другим вопросам, не идет на сотрудничество. Будем надеяться, что армянская сторона все же проявит человечность и предоставит Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести лиц и местонахождении захоронений.

Еще одной причиной, по которой работа затягивается, являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) с начала текущего года проводит на территории Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района работы по разминированию, эта территория сильно загрязнена минами. Только после очистки здесь начнутся раскопки.

- Как вы отметили выше, в 2021 году были проведены раскопки в массовом захоронении в селе Дашалты Шушинского района. Там были обнаружены останки предположительно 25 человек. Завершена ли идентификация останков азербайджанцев, убитых и захороненных армянами в селе Дашалты?

- После победы в Отечественной войне первое массовое захоронение азербайджанской стороной было обнаружено в селе Дашалты. В Госкомиссии 44 человека числятся пропавшими без вести при операции в Дашалты. Во время раскопок в селе Дашалты были обнаружены полные анатомические останки 25 человек и фрагменты еще нескольких человек. В настоящее время эксперты продолжают их идентификацию.

В соответствии с рамочным соглашением между Госкомиссией и Международным комитетом красного креста (МККК), с 2014 года началась работа по сбору биологических образцов членов семей лиц, пропавших без вести в период I Карабахской войны. Проект практически завершен, и биологические образцы собраны у большинства членов семей пропавших без вести лиц. В общей сложности было собрано 10 805 биологических образцов у 3 492 человек. В прошлом году был создан и заархивирован ДНК-профиль по всем биологическим образцам.

- Сколько останков хранится сейчас в лаборатории Научно-практического и учебного объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии? Установлено ли кому они принадлежат?

- В настоящее время в лабораториях профильных госструктур продолжается идентификации останков 415 человек. 117 останков переданы с освобожденных и временно подконтрольных российским миротворцам территорий после подписания трехстороннего заявления. Останки 115 человек были обнаружены и изъяты в период с февраля 2021 года по ноябрь 2022 года в ходе раскопок и эксгумационных работ в местах массовых захоронений в освобожденных от оккупации селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Фаррух и Дашбашы Ходжалинского района, а также в ходе строительно-реконструкционных работ в Агдамском, Шушинском, Кяльбаджарском, Тертерском, Физулинском и Зангиланском районах. Останки 183 человек принадлежат лицам, погибшим во время I Карабахской войны и захороненным неопознанными на 21 кладбище в 13 городах и районах республики.

- Существуют ли на освобожденных и временно подконтрольных российским миротворцам территориях захоронения погибших в период I Карабахской войны? Какая работа ведется в этом направлении?

- Безусловно, пропавших без вести граждан следует искать на оккупированных Арменией в течение 30 лет территориях. Анализ имеющейся у комиссии и переданной МККК информации показывает, что на освобожденных и временно подконтрольных российским миротворцам территориях есть захоронения, которые охватывают все районы, оккупированные Арменией в течение почти 30 лет.

Согласно данным Государственной комиссии, в направлении ранее находящихся под оккупацией сел Юхары Сеидахмедли, Ашагы Сеидахмедли, Меликджанлы, Юхары Вейсалли Физулинского района, сел Дярзили, Чайтумас Джебраильского района, сел Багырлы, Яншаг, Гамышлыг, Агдабан Кельбаджарского района, на территории под названием Бузлуг дагы, на высоте Муровдаг, на территории города Кельбаджар, в селе Суговушан, в селах Сарыджалы, Гарагашлы, Гюллюджа Агдамского района, в селе Гоййал Губадлинского района, на кладбище в Шуше, на территории села Эдилли Ходжавендского района и находящихся под временным контролем российских миротворцев городе Ханкенди, Ходжалинском и Ходжавендском районах, а также бывшем Агдеринском районе имеются захоронения. На основе собранных Госкомиссией данных составлены карты местоположения захоронений по районам. В соответствии с планом на этих местах будут проведены раскопки и эксгумационные работы.

- Сколько азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести после Отечественной войны? Сколько тел армянских военнослужащих, найденных на освобожденных территориях после трехстороннего заявления, передано противоположной стороне и сколько армянских пленных и заложников было освобождено?

- Сразу после подписания трехстороннего заявления соответствующие госструктуры Азербайджана и Армении при участии российского миротворческого контингента и МККК начали совместные поисковые работы на освобожденных от оккупации территориях. Согласно представленному Министерством обороны Азербайджана Госкомиссии списку, в тот период около 300 наших военнослужащих считались пропавшими без вести. В результате поисков на местах сражений были обнаружены тела большинства шехидов, которые были переданы семьям и похоронены в соответствии с требованиями воинского устава. В настоящее время 6 азербайджанских военнослужащих числятся в Госкомиссии пропавшими без вести в Отечественной войне. Вопрос о выяснении их дальнейшей судьбы находится в центре внимания.

Что касается противоположной стороны, могу сказать, что после Отечественной войны и в ходе боевых действий на условной границе 12-14 сентября 2022 года были обнаружены и переданы тела 1 870 пропавших без вести армянских военнослужащих. Из них 1 713 армянских военнослужащих погибли в ходе Отечественной войны, а 157 - в боях 12-14 сентября.

С момента завершения Отечественной войны и до настоящего времени Азербайджанская Республика освободила и передала армянской стороне 181 человека. Из них 140 человек - военные, а 41 - гражданские лица, включая пятерых женщин. Из 181 освобожденного лица армянской национальности 17 были военнослужащими, задержанными во время событий 12-14 сентября.

- Сколько граждан Азербайджана, задержанных в ходе вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии, доставлено в страну?

- Известно, что в ходе вооруженных конфликтов на территории Сирии и Ирака без вести пропали также граждане Азербайджана. По поручению президента Азербайджанской Республики в связи с этим в Министерстве иностранных дел создана отдельная рабочая группа. Госкомиссия также принимает активное участие в ее деятельности. Основными задачами этой рабочей группы являются выявление, репатриация и реабилитация лиц, содержащихся в Ираке и Сирии в тюрьмах и лагерях в связи с боевыми действиями на территории этих стран, а также поиск пропавших без вести граждан Азербайджана.

Тот факт, что сирийские лагеря беженцев и тюрьмы, где содержится большинство азербайджанцев, находятся под контролем нелегитимных структур, в том числе незаконных вооруженных группировок, создает серьезные трудности для осуществления этого процесса. Но соответствующие структуры рассматривают все варианты решения проблемы, принимаются меры для использования помощи стран-партнеров, имеющих влияние на этих территориях.

В результате совместных мер, предпринятых с соответствующими госструктурами Азербайджана, в 2022 году из Сирии был возвращен 61 человек, в том числе 48 детей и 13 женщин, а из Ирака – 5 человек, это женщины и дети.

В целом же до настоящего времени осуществлена репатриация 412 граждан Азербайджанской Республики, включая 380 детей и 32 женщин. После возвращения осуществляется процесс их реабилитации.