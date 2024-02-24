Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений

На освобожденных от оккупации территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений.
Как сообщает Report, об этом сказал замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов на презентации художественно-документального фильма "13" о судьбе пропавших без вести жителей Ходжалы.
Самедов напомнил, что жертвами Ходжалинского геноцида стали 613 человек: "После освобождения наших земель от оккупации в госкомиссию поступили новые обращения касательно пропавших без вести. В целом число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида превысило 200. 23-го февраля было обнаружено 13-е массовое захоронение на освобожденных территориях. Мы будем работать до тех пор, пока не внесем ясность в судьбу всех пропавших без вести".
Отметим, что 23 февраля в Ходжалы было найдено очередное массовое захоронение. Обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем людям (среди них предположительно один ребенок, в возрасте 4-5-лет), они были подвергнуты пыткам, у них были связаны руки. Предполагается, что они были захоронены не менее 25 лет назад.