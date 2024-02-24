О нас

Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений

Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений На освобожденных от оккупации территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений.
Внутренняя политика
24 февраля 2024 г. 11:55
Госкомиссия: На освобожденных территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений

На освобожденных от оккупации территориях по сей день обнаружено 13 массовых захоронений.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов на презентации художественно-документального фильма "13" о судьбе пропавших без вести жителей Ходжалы.

Самедов напомнил, что жертвами Ходжалинского геноцида стали 613 человек: "После освобождения наших земель от оккупации в госкомиссию поступили новые обращения касательно пропавших без вести. В целом число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида превысило 200. 23-го февраля было обнаружено 13-е массовое захоронение на освобожденных территориях. Мы будем работать до тех пор, пока не внесем ясность в судьбу всех пропавших без вести".

Отметим, что 23 февраля в Ходжалы было найдено очередное массовое захоронение. Обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем людям (среди них предположительно один ребенок, в возрасте 4-5-лет), они были подвергнуты пыткам, у них были связаны руки. Предполагается, что они были захоронены не менее 25 лет назад.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Azad olunan ərazilərdə indiyədək 13 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Баку состоялся показ фильма 13 о пропавших без вести жителях Ходжалы
В Баку состоялся показ фильма "13" о пропавших без вести жителях Ходжалы
24 февраля 2024 г. 12:56
Фикрет Мамедов представлен коллективу Конституционного суда
Фикрет Мамедов представлен коллективу Конституционного суда
23 февраля 2024 г. 20:00
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы
23 февраля 2024 г. 19:11
Центр приема граждан АП обнародовал график на март
Центр приема граждан АП обнародовал график на март
23 февраля 2024 г. 18:33
Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи
Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи
23 февраля 2024 г. 16:20
Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?
Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?
23 февраля 2024 г. 02:30
Сотрудники Аппарата омбудсмена навестили репатриантов из Сирии
Сотрудники Аппарата омбудсмена навестили репатриантов из Сирии
22 февраля 2024 г. 17:47
Президент наградил группу лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автодорог
Президент наградил группу лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автодорог
22 февраля 2024 г. 16:54
Самир Рзаев назначен президентом AZAL
Самир Рзаев назначен президентом AZAL
22 февраля 2024 г. 16:43
Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе
Аллахшукюр Пашазаде рассказал о роли СМИ в глобальном мирном процессе
22 февраля 2024 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi