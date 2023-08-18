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Госкомиссия: На освобожденных территориях обнаружено 9 массовых захоронений

Госкомиссия: На освобожденных территориях обнаружено 9 массовых захоронений В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана с участием специалистов, обнаружено 9 массовых захоронений, а также останки, предположительно принадлежащие пропавшим без вести в ходе I карабахской войны.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 16:33
Госкомиссия: На освобожденных территориях обнаружено 9 массовых захоронений

В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана с участием специалистов, обнаружено 9 массовых захоронений, а также останки, предположительно принадлежащие пропавшим без вести в ходе I карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в целях обеспечения скоординированного сотрудничества по проведению эксгумационных работ на освобожденных территориях был осуществлен совместный пилотный проект с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по эксгумации из шести захоронений останков граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.

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Версия на английском языке State Commission: 9 mass graves have been discovered in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "Azad edilən ərazilərdə 9 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb"

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