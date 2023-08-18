Госкомиссия: На освобожденных территориях обнаружено 9 массовых захоронений

В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана с участием специалистов, обнаружено 9 массовых захоронений, а также останки, предположительно принадлежащие пропавшим без вести в ходе I карабахской войны.

В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана с участием специалистов, обнаружено 9 массовых захоронений, а также останки, предположительно принадлежащие пропавшим без вести в ходе I карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в целях обеспечения скоординированного сотрудничества по проведению эксгумационных работ на освобожденных территориях был осуществлен совместный пилотный проект с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по эксгумации из шести захоронений останков граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.