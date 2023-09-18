О нас

Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения

Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения Наши исследования показывают, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть обнаружены новые массовые захоронения.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 18:36
Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения

Наши исследования показывают, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть обнаружены новые массовые захоронения.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов на международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

По его словам, массовое захоронение людей, убитых в результате пыток - это неуважение ко всем человеческим ценностям, общепринятым гуманитарным нормам:

"Сегодня на международном мероприятии с участием влиятельных лиц, государственных и общественных деятелей мы требуем от правительства Армении представить азербайджанской стороне информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, массовых захоронениях, а также минные карты. Проблема пропавших без вести - актуальная проблема не только для Азербайджана, но и для всего мира. Мы считаем, что ООН должна еще раз сосредоточиться на этой сфере и назначить Специального докладчика Организации по пропавшим без вести”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "Azad edilmiş ərazilərdə yeni kütləvi məzarlıqların aşkar ediləcəyi gözlənilir"

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi